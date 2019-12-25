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Зеленский ответил на вопрос о переговорах с Путиным
Сегодня, 14:44
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Зеленский ответил на вопрос о переговорах с Путиным

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Президент Украины не исключил того, что он не увидится с российским коллегой.

Украинский президент Владимир Зеленский ответил на вопрос о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Политик встретился с местными журналистами 5 апреля. Запись заседания опубликована в социальных сетях пресс-службы офиса главы страны. По мнению политика, его личная встреча с главой РФ может не состояться. Таким образом лидер Украины ответил на вопрос корреспондентки о том,  какую позицию киевский режим занимает после "случившегося в Буче".

Нужно установить для себя такую планку. А там как будет, так будет. Может так случиться, что и не будет встреч. Такое может случиться.

Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что официальный представитель российского президента России Дмитрий Песков подчеркнул СМИ, что Владимир Путин никогда не отказывался от встречи с Владимиром Зеленским. Однако для того, чтобы мероприятие состоялось, делегациям обеих стран требуется подготовить соответствующий документ.

Зеленский считает необходимым продолжать переговоры с Россией.

Фото: YouTube / Офіс Президента України

Теги: владимир зеленский, владимир путин, встреча путина и зеленского
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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