Зеленский считает необходимым продолжать переговоры с Россией

Президент Украины надеется, что позиция Киева станет более сильной.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что считает необходимым для страны продолжать переговоры с Россией. Такое мнение глава государства высказал в интервью для местных журналистов. Запись встречи распространила пресс-служба офиса лидера. Политик указал СМИ на тот момент, что требуется найти возможности для организации встреч, а на мероприятиях - искать выходы из сложившейся ситуации. Он заметил, что делегатам приходится держать в уме вопросы невозможности отказа от своей территории.

Просто на сегодня сказать: "Давайте ни про что не будем больше говорить" - позиция самая простая, она самая простая, сказать: "Я с тобой не буду говорить"...Самое сложное - это говорить…Будет точно стоять вопрос переговоров - вопрос только насколько крепким будешь за столом переговоров. Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский уточнил, что у него лично нет другого выхода, кроме как "брать себя в руки". Он рассчитывает на то, что украинская позиция на переговорах с российской стороной станет более мощной. Такой сценарий способен обеспечиваться за счет военных поставок Запада, объединения общества в тот период, когда "есть желающие" его расколоть.

Зеленский намерен выступить во вторник перед СБ ООН.

Фото: YouTube / Офіс Президента України

