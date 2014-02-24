Зеленский намерен выступить во вторник перед СБ ООН

Президент Украины выступит с видеообращением перед делегатами на международном заседании.

Украинский президент Владимир Зеленский намерен выступить перед международным сообществом во вторник 5 апреля. Известно, что видеообращение политика будет показано в рамках заседания Совета по безопасности в ООН. Такими сведения глава государства поделился с подписчиками в ролике, размещенном в его социальных сетях.

Продолжаю выступать перед парламентами всего мира….Выступлю с обращением к парламенту Испании, а также в Совете Безопасности ООН. Владимир Зеленский, президент Украины

Также подготовку к выступлению украинского президента на заседании СБ ООН подтвердил американской телекомпании CNN официальный представитель дипломатической миссии Великобритании при Всемирной организации Мунго Вудифилд. Эксперт отметил прессе, что глава Украины выступит на мероприятии в 10 часов по местному времени (Восточного побережья США) или в 17 часов по времени Москвы. Сегодня спикеры проведут заседание, посвященное ситуации на Украине.

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