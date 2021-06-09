Постпред при ООН показал доказательства постановочного характера провокации в Буче

Василий Небензя продемонстрировал два ролика прессе, на котором улыбающиеся украинцы до "инцидента в Буче" не упоминают о трагедии.

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя показал доказательства постановочного характера провокации в Буче Киевской области. В частности, дипломат продемонстрировал прессе ролик с мэром города, в котором тот ни одного слова не сделал относительно "убитых" граждан. Эксперт заметил, что в кадре глава города выглядел счастливым и улыбающимся. По мнению Небензи, трудо представить, что таким образом чиновник себя ведет после реальной бойни на улицах.

В своем видео от 31 марта Анатолий Федорук представил вывод российских войск как победу украинской армии. Интересно, что он не упомянул о каких-либо массовых зверствах…Трудно представить, что мэр города забыл упомянуть о таком разрушительном сценарии. Василий Небензя, постпред РФ при ООН

Напомним, что недавно украинские власти распространили кадры, на которых, по их данным, запечатлены погибшие мирные жители в Буче. В массовых смертях гражданского населения Киевский режим обвинил российскую сторону. Президент Владимир Зеленский охарактеризовал ситуацию как "геноцид" украинцев. В МО РФ уточнили, что вывели войска с территории еще 30 марта, а сведения о якобы произошедшем стали известны только спустя четыре дня, когда в Бучу вошли представители СБУ. Небензя продемонстрировал журналистам в ООН фото боксера Жана Беленюка, который посетил Бучу уже после того, как в город вошли украинские силовики. Мужчина также запечатлен улыбающимся и не упомянул об убийствах.

Небензя: Россия считает невообразимыми попытки Запада исключить ее из Совета ООН по правам человека.

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