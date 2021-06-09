Небензя: Россия считает невообразимыми попытки Запада исключить ее из Совета ООН по правам человека

Постпред РФ при ООН оценил право страны присутствовать на многосторонних форматах встреч.

Россия считает невообразимыми попытки Запада исключить ее из Совета ООН по правам человека или других многосторонних форматов обсуждений и форумов. Соответствующее заявление сделал на брифинге с журналистами постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Дипломат полагает, что такое отношение иностранных коллег является беспрецедентным. Невоозрабимым отношением спикер также считает ситуацию с отношением в Европе к российским гражданам. Он подчеркнул, что на территории РФ нет ксенофобии по отношению к украинцам.

Это не облегчит, не стимулирует, не упростит то, что происходит на переговорах о мире между Россией и Украиной. Василий Небензя, постпред РФ при ООН

Российский дипломат добавил, что государства Запада отказывают проводить эвакуацию украинцев из зоны боевых действий на территорию России. Небензя заметил, что международные партнеры говорят о том, что у украинцев нет права на это, несмотря на то, что уже полмиллиона украинцев находятся в России.

Небензя: Россия скоро представит в СБ ООН факты о ситуации в Буче.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций