В Польше считают, что нелегалы "обманывают глупую Европу"

Мачей Вонсик считает, что целью для мигрантов является Германия.

Большинство нелегальных мигрантов, которые просят убежища на территории Польше, в итоге добираются до Германии. Таким образом они "обманывают глупую Европу". Соответствующее заявление сделал заместитель министра внутренних дел и администрации в Варшаве Мачей Вонсик, выступая в эфире Польского радио.

Большинство тех, кто пересекли польско-белорусскую границу, не ищут в Польше убежища, даже не пытаются, так как знают, что, если они начнут процедуру убежища в Польше, они не смогут уехать в Германию. Но некоторые злоупотребляют этим правом... Мачей Вонсик, замглава МВД Польши

Эксперт полагает, что власти Европейского союза обязаны запереть нелегальных беженцев центре содержания до того момента, пока чиновники не проверят информацию о том, действительно ли эти люди являются беженцами или обычными мигрантами. Мачей Вонсик уточнил, что в 90 процентах случаях речь идет именно о мигрантах. Чиновник уточнил, что в 2023 году заявления на предоставление международной защиты в Варшаве подали порядка тысячи людей, которые сразу же уехали в ФРГ.

А потом суды говорят, что эти люди должны находиться в открытом центре, а не в закрытом. Почти никто не добирается до открытого центра, и все они едут в Германию. Мачей Вонсик, замглавы МВД Польши

По мнению Мачея Вонсика, мигранты не хотят оставаться в Польше, а стараются попасть в Германию, так Варшава не дает им такого социального обеспечения, как они хотят иметь.

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Фото и видео: YouTube / PolskieRadio24_pl