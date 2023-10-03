В Польше назвали новый миграционный пакт ЕС самоубийственным

Мариуш Блащак призвал к жесткой миграционной политике.

Польский министр национальной обороны Мариуш Блащак назвал самоубийственным миграционный пакт, который намерен принять Европейский союз. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире местного "Польского радио". Эксперт прокомментировал намерения Брюсселя по расселению нелегальных беженцев по странам ЕС.

Это политика самоубийства, которая реализуется элитами Европейского Союза. Это такая политика, которая связана с социальной инженерией, с попыткой перестроить следующий этап эволюции и, следовательно, изменения населения в Европе Мариуш Блащак, глава Минобороны Польши

Мариуш Блащак заметил, что многие мигранты не хотят интегрироваться в европейское общество и пытаются навязать руководству собственный порядок. Такую ситуацию чиновник назвал чрезвычайно опасной, поэтому предложенный Евросоюзом механизм переселения является лишь стимулом для того, чтобы в Европу прибывали новые волны беженцев. В том случае, если на ближайших выборах, которые пройдут в Польше через две недели, у власти останется партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского, то Варшава сохранит жесткую позицию по вопросу миграции.

Польша и Венгрия не участвовали в заседании ЕК по импорту украинского зерна.

Фото и видео: YouTube / PolskieRadio24_pl