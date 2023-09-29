Польша и Венгрия не участвовали в заседании ЕК по импорту украинского зерна

Олоф Гилл заметил, что страны не появились на заседании, несмотря на приглашение.

Польша и Венгрия не участвовали в 11-м заседании координационной платформы Европейской комиссии по импорту украинской сельскохозяйственной продукции, которое состоялось между странами-членами ЕС 28 сентября. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга в Брюсселе сделал официальный представитель ЕК Олоф Гилл. Эксперт добавил, что контакты ведутся также на двустороннем уровне со всеми заинтересованными сторонами.

Все стороны были приглашены, не было представительства от Польши и Венгрии, но это и не обязательно… мы провели очень продуктивную дискуссию Олаф Гилл, сотрудник ЕК

В ЕС заявили о планах продления механизма приема беженцев с Украины.

Фото и видео: European Commission