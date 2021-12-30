Захарова прокомментировала отказ в выдаче визы Эстонией российскому журналисту

Мид России обвинил Таллин в нарушении права на свободный доступ к информации.

Отказ Эстонии в выдаче визе корреспонденту "РИА Новости" обескураживает своей нелепостью. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она напомнила, что российского журналиста обвинили в том, что он якобы создает угрозу для общественного порядка и внутренней безопасности Эстонии. Корреспондент информагентства прибыл в страну, чтобы осветить ЧЕ-2022 по фигурному катанию.

Вся эта история обескураживают нелепостью, является очередным проявлением порочной практики эстонских властей прикрывать мнимыми угрозами своей безопасности системные нарушения Таллином права на свободный доступ к информации. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

По ее мнению, возникшая ситуация является неуважением к положениям кодекса этики Международного союза конькобежцев 2020 года.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ прокомментировали приговор россиянину Дудникову в Белоруссии.

Видео: МИД России