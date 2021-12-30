В МИД прокомментировали приговор россиянину Дудникову в Белоруссии

Мария Захарова оценила решение Минского суда.

В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали приговор россиянину Егору Дудникову в Белоруссии. В МИД РФ контролирует ситуацию с вынесенным вердиктом суда. В случае нарушения процессуальных прав фигуранта расследования, РФ примет необходимые меры реагирования. Об этом официальный представитель Мария Захарова рассказала на регулярном брифинге. Чиновница добавила, что сам обвиняемый согласен с решением инстанции и не планирует его обжаловать.

Посольство России в Белоруссии держит ситуацию вокруг российского гражданина на контроле и находится в постоянном контакте с адвокатом Дудникова, с его родственниками. В случае выявления нарушений его процессуальных прав посольством будут приняты необходимые меры в рамках имеющихся полномочий. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что 27 декабря Минский городской суд вынес приговор в отношении Егора Дудникова. Ранее мужчина был обвинен в разжигании социальной вражды, а также в призывах к действиям против национальной безопасности республики. Он получил 11 лет лишения свободы в колонии с усиленным режимом.

Захарова заявила, что Киев пропагандирует неонацизм по указке извне.

Фото и видео: МИД России

