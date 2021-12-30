Захарова заявила, что Киев пропагандирует неонацизм по указке извне

В МИД РФ рпассказали о стремлении Украины потокать западным покровителям.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Киев пропагандирует и реинкарнирует неонацизм по указке извне. Такое заявление чиновница сделала на регулярном брифинге в МИД РФ. По словам спикера, Украина в этом вопросе ориентируется на западных покровителей. При этом пропаганда жителям страны навязывается на официальном уровне.

Очевидно государственные и местные власти имеют некий заказ на навязывание нацистских героев собственному населению. Делается это во многом вопреки мнению самих украинцев, которые знают историю, хотя сейчас ее на их глазах переписывают. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В качестве примера Захарова привела ситуацию, при которой тернопольская областная администрация вывесила на своем здании гигантский плакат с фотографией Степана Бандеры. Там же была указана строчка из неофициального гимна неонацистов. В МИД РФ объяснили, что баннер был оформлен в красно-черно-белых цветах и повторял визуально стилистику фашистского Третьего рейха.

МИД РФ: число обстрелов Донбасса с 23 декабря превысило среднесуточные значения 2020 года.

Фото и видео: МИД России