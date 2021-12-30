МИД РФ: число обстрелов Донбасса с 23 декабря превысило среднесуточные значения 2020 года

Мария Захарова оценила обстановку на юго-востоке Украины.

Российское внешнеполитическое ведомство заявило о том, что количество обстрелов ВСУ на Донбассе с 23 декабря превысило среднесуточные значения 2020 года. Соответствующей статистикой с журналистами во время регулярного брифинга поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

С вечера четверга 23 декабря трагические цифры, к сожалению, снова начали расти. После короткой передышки вновь количество обстрелов превысило среднесуточные значения не только последнего месяца, но и прошлого года. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Чиновница обратила внимание прессы на то, что киевский режим лицемерно пытается выставить себя поборниками и инициаторами перемирия в регионе. В МИД РФ подчеркнули, что именно Луганск и Донецк еще в 2019 году неоднократно предлагали Украине договориться о новых шагах, связанных с решением вооруженного конфликта на юго-востоке страны. В самопровозглашенных ЛНР и ДНР рассчитывают, что новые договоренности помогут завершить стрельбу.

В МИД обвинили Киев в попытках установить "тотальную цензуру".

Фото и видео: МИД России