В МИД обвинили Киев в попытках установить "тотальную цензуру"

Мария Захарова напомнила о политике зачистки инакомыслящих на Украине.

В российском внешнеполитическом ведомстве обвинили Киев в попытках установить "тотальную цензуру". Об этом журналистам в рамках регулярного брифинга в МИД РФ заявила официальный представитель Мария Захарова. Чиновница уточнила, что украинская сторона продолжает вводить санкции против местных СМИ, телеканалов и других медиа. В этой политике Москва видит продолжение линии цензурирования журналистов и зачистки неугодных мнений.

Очередная порция санкций стала продолжением зачистки информационного пространства страны от любых неугодных СМИ, лишения права голоса всех инакомыслящих и несогласных с тем, что творится на Украине. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что 28 декабря президент Украины Владимир Зеленский указом подписал вступление в законную силу решения Совета национальной безопасности и обороны о применении ограничений сроком на пять в отношении ряда СМИ.

МИД подтвердил заседание Совета Россия — НАТО 12 января.

Фото и видео: МИД России