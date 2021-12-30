МИД подтвердил заседание Совета Россия — НАТО 12 января

Мария Захарова назвала даты обсуждения гарантий безопасности с НАТО и США.

Российское внешнеполитическое ведомство подтвердило проведение заседания Совета Россия — НАТО 12 января 2022 года. Об этом информацией с журналистами во время регулярного брифинга поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она уточнила, что 12 числа продолжится то обсуждение, которое начнется в Женеве 10 января. А 13 января в Вене состоится еще одна встреча на международной площадке ОБСЕ.

Что касается обсуждения предложенных нами проектов международно-правовых документов о гарантиях безопасности, с российской стороны будут изложены развернутые оценки нынешней нетерпимой ситуации в области военной безопасности в Европе Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Чиновница добавила, что дальнейшие шаги Москвы будут зависеть от готовности Североатлантического альянса и Вашингтона предметно обсуждать обеспокоенности, высказанные российскими дипломатами.

В МИД обвинили Евросоюз в эскалации напряженности в Европе.

Фото и видео: МИД России

