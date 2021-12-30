В МИД обвинили Евросоюз в эскалации напряженности в Европе

Мария Захарова оценила роль Восточного партнерства в кризисе.

В российском внешнеполитическом ведомстве обвинили Евросоюз в эскалации напряженности в регионе. С соответствующим заявлением перед журналистами выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Чиновница заметила, что ЕС немало своими руками сделал для ухудшения ситуации. В частности, страны сформировали формат Восточного партнерства. Ти встречи оказались направлены против интеграционных инициатив со стороны РФ. Эксперт пояснила, что считает проект "выкраиванием сферы влияния" на территории постсоветского пространства.

Мы призываем Евросоюз не заниматься подобной гимнастикой в сфере риторики, работать над укреплением безопасности в Европе, заниматься собственно прямыми обязанностями, прежде всего через стимулирование Киевских властей на выполнение минского комплекса мер Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ подчеркнули, что Ес аккомпанирует себе безосновательными обвинениями в адрес России. Европейский регион закрепил за Москвой статус стратегического вызова и основного источника гибридных угроз в доктринальных установках. По словам Захаровой, если бы представители Брюсселя искренне хотели решить вопрос с напряженностью обстановки в Европе, то предотвратили бы неприемлимый для РФ сценарий.

В МИД назвали дату переговоров с США в Женеве.

Фото и видео: МИД России