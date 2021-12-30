В МИД назвали дату переговоров с США в Женеве

Мария Захарова не видит альтернативы встречи по гарантиям безопасности.

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали дату переговоров с американской стороной в Женеве. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Чиновница заметила, что мероприятие пройдет 10 января. При этом альтернативной даты нет. Москва планирует добиваться твердых гарантиц от Вашингтона. Пока что от Брюсселя и НАТО нет единой линии относительно внесенных российской стороной предложений.

В повестке, естественно, обозначено обсуждение переданных Россией США российских проектов документов - договора между РФ США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и НАТО. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Во время переговоров российские дипломаты будут добиваться предоставления твердых гарантий безопасности Москве, касающихся непродвижению военного альнса на Восток. Также поднимается вопрос неразмещения угрожающих России систем вооружений у государственных границ.

В МИД оценили возможность подключения ЕС к переговорам о безопасности.

Фото и видео: МИД России