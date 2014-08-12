В МИД оценили возможность подключения ЕС к переговорам о безопасности

Мария Захарова назвала условия для этого решения.

В МИД России оценили возможность подключения ЕС к переговорам о безопасности. Официальный представитель внешнеполитического ведомства на регулярном брифинге в Москве прокомментировала вопрос о новом члене обсуждения по данному вопросу, кроме США. Мария Захарова заметила, что на данный момент Москва не видит готовности со стороны Брюсселя взаимодействовать на условиях равноправия. В первую очередь для подключения Евросоюза к диалогу РФ требует предоставления гарантий нерасширения НАТО на восток, а также отказа от размещения вооружения, угрожающего стране в непосредственной близости от границ.

Видим ли мы такую готовность со стороны ЕС по комплексу вышеперечисленных мер и с учетом наших законных интересов в данном вопросе? Нет, пока не видим. Я надеюсь, что ключевое слово "пока", а не частица "не". Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова уверена, что в национальных интересах ЕС помогать РФ и США в вопросах по предотвращению дальнейшей деградации военно-политической ситуации в европейском регионе. Она призвала Брюссель создать предпосылки п ликвидации разделительных линий.

Захарова: дверь для участия Грузии в формате "3+3" всегда остается открытой.

Фото и видео: МИД РФ

