Захарова: дверь для участия Грузии в формате "3+3" всегда остается открытой

В МИД РФ рассказали о переговорах по вопросу Южного Кавказа.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что дверь для участия Грузии в формате "3+3" всегда остается открытой. Соответствующее обещание чиновница дала в рамках регулярного брифинга в МИД РФ. на уточнила, что активное участие в платформе по Южному Кавказу принимают делегаты из Азербайджана, Армении, Турции, Ирана и РФ.

Что касается вопроса и полемики относительно участия Грузии, на первом заседании платформы 10 декабря, как вы знаете, все страны, включая Россию, единодушно выразили заинтересованность в участии Тбилиси в этом формате, сошлись на том, что дверь для Грузии всегда остается открытой. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Таким образом Захарова оценила информацию от МИД Турции относительно возможности проведения следующего заседания формата в Анкаре. В МИД РФ подчеркнули, что готовность организации саммита подтвердила не только Турция. Это говорит о заинтересованности стран в работе площадки и налаживании практических контактов.

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Фото и видео: МИД РФ

