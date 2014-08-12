  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Захарова: дверь для участия Грузии в формате "3+3" всегда остается открытой
Сегодня, 14:39
151
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Захарова: дверь для участия Грузии в формате "3+3" всегда остается открытой

0 0

В МИД РФ рассказали о переговорах по вопросу Южного Кавказа.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что дверь для участия Грузии в формате "3+3" всегда остается открытой. Соответствующее обещание чиновница дала в рамках регулярного брифинга в МИД РФ. на уточнила, что активное участие в платформе по Южному Кавказу принимают делегаты из Азербайджана, Армении, Турции, Ирана и РФ.

Что касается вопроса и полемики относительно участия Грузии, на первом заседании платформы 10 декабря, как вы знаете, все страны, включая Россию, единодушно выразили заинтересованность в участии Тбилиси в этом формате, сошлись на том, что дверь для Грузии всегда остается открытой.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Таким образом Захарова оценила информацию от МИД Турции относительно возможности проведения следующего заседания формата в Анкаре. В МИД РФ подчеркнули, что готовность организации саммита подтвердила не только Турция. Это говорит о заинтересованности стран в работе площадки и налаживании практических контактов.

МИД РФ: Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе.

Фото и видео: МИД РФ
 

Теги: грузия, мария захарова, мид, турция, южный кавказ
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии