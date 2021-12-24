МИД РФ: Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе

Мария Захарова оценила ухудшение ситуации на Донбассе.

Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе. Такое заявление сделала на регулярном брифинге с журналистами в Москве официальный представитель российского внешнеполитического ведомства. Мария Захарова объяснила, что РФ сожалеет о том, что НАТО полностью поддерживает киевский режим в его "крестовом походе" против собственного населения. При этом обстановка на Донбассе продолжает деградировать. За последние две недели мониторинговая миссия ОБСЕ привела статистику о числе нарушений, которое превышает в пять раз число, которое фиксировалось в регионе год назад.

В этом абсолютном безумии. Или что это? Они поставляют им не только отдельные виды вооружений и техники, но и направляют своих специалистов. Масштабы военного присутствия на Украине из года в год увеличиваются. Неужели этого тоже никто не замечает и не видит? Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По словам чиновницы, такая ситуация говорит России о том, что примерно каждые три минуты на Донбассе происходит взрыв, выстрел. При этом опасности подвергаются местные жители и военнослужащие.

МИД прокомментировал обвинения в адрес России в отходе от норм ВТО.

Фото и видео: МИД РФ

