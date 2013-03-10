МИД прокомментировал обвинения в адрес России в отходе от норм ВТО

Мария Захарова оценила комментарий торгпреда США об обязательствах РФ.

Российский МИД прокомментировал обвинения в адрес Москвы в отходе от норм Всемирной торговой организации. Согласно позиции официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, если какая-то сторона и нарушила требования ВТО, то это были американцы. Такое мнение чиновница привела в эфире YouTube-проекта "Соловьев Live". Гостья программы оценила заявление торгового представителя США Кэтрин Тай.

Торгпред США посчитала, что российское импортозамещение является ударом по правилам ВТО. Она просто, наверное, либо не знает, либо запамятовала, что импортозамещение является ответной реакцией на односторонние санкции. ЕС принимал под нажимом США, что выяснилось несколько лет назад. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По словам Захаровой, страны Евросоюза и США нарушили нормы ВТО, введя против России односторонние санкции. При этом Ведомство раскритиковало Москву в ежегодном докладе о соблюдении ею международных обязательств. Россию упрекнули в расширении государственного контроля над экономическим сектором.

МИД РФ рассказал о подходах к предложениям по безопасности.

Фото и видео: YouTube / Соловьев Live