МИД РФ рассказал о подходах к предложениям по безопасности

Мария Захарова объяснила публикацию документов о открытом доступе.

Россия подробно изложила свои подходы к предложениям к США по безопасности. Такое заявление в эфире YouTube-проекта "Соловьев Live" сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница заметила, что для того, чтобы стороны могли исключить любые манипуляции со стороны СМИ, совместная работа должна вестись открыто.

Учитывая то, что происходит сейчас в сфере безопасности…Неужели это плохо? Но мы же знаем наших американских партнеров - не было ни одного случая, когда они не начали бы манипулировать в прессе. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Эксперт уточнила журналисту Владимиру Соловьеву, что для начала два документа были переданы Вашингтону по дипломатическим каналам. С ними должны ознакомиться американская администрация и Госдеп США. После этого Москва ждет от Белого дома обратного сигнала по тем же каналам. Захарова уверена, что документы следует размещать в открытом доступе для общественности.

Захарова: Провокации НАТО в Черном море диктуются неприятием США "Северного потока - 2".

Фото и видео: YouTube / Соловьев Live

