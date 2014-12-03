Захарова: Провокации НАТО в Черном море диктуются неприятием США "Северного потока - 2"

В МИД РФ раскрыли причину агрессивных действий НАТО в регионе.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что провокации со стороны НАТО в Черном море диктуются неприятием США проекта газопровода "Северный поток - 2" Своей позицией по данному вопросу чиновница поделилась в эфире YouTube-проекта "Соловьев Live". По данным пресс-секретаря МИД РФ, действия Североатлантического военного альянса в регионе продиктованы "дикой аллергией" Вашингтона на выгодный всей Европе трубопровод.

Вся провокативная деятельность в основе своей имеет опять же дикую аллергию США и в принципе натовского сообщества - очень многих представителей НАТО - в отношении энергетического выгодного в первую очередь всей Европе и отдельным европейским странам проекта. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: Россия отреагирует в случае запрета транзита через Литву грузов из Белоруссии.

Фото и видео: YouTube / Соловьев Live