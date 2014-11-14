Захарова: Россия отреагирует в случае запрета транзита через Литву грузов из Белоруссии

По ее словам, данный запрет способен навредить россиянам, которые проживают в Калининградской области.

Российское министерство иностранных дел обеспокоено планами Вильнюса ввести запрет на транзитные грузоперевозки из Белоруссии через территорию Литвы. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Ввести ограничения на белорусские товары в Литве собрались из-за санкций Евросоюза, которые были приняты в отношении Минска из-за миграционного кризиса на границе с Польшей.

По словам Захаровой, данный запрет способен навредить россиянам, которые проживают в Калининградской области, так как под угрозой находятся их социальное положение и экономика региона в целом.

С крайней обеспокоенностью восприняли информацию о возможном запрете транзита через Литву грузов из Белоруссии. Убеждены, что такой путь является тупиковым, поскольку может затронуть обеспечение Калининградской области. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Она отметила, ограничительные меры в случае принятия не останутся без внимания со стороны Москвы. Захарова призвала литовскую сторону сделать все возможное для нормализации обстановки.

Ранее Захарова заявила, что МИД России готов предметно работать с США по гарантиям безопасности вопреки разногласиям.

Фото: Instagram/mzakharovamid