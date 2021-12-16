Мария Захарова рассказала о возможности предоставления США конкретных инициатив.

МИД России готов предметно работать с США по гарантиям безопасности вопреки разногласиям. Об этом в эфире YouTube-проекта "Соловьев Live" рассказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница подтвердила намерение Москвы начать предметную работу с СШа вопреки всем имеющимся между сторонами разногласиям. При этом дипломаты могут передать Вашингтону конкретные инициативы.

Это еще одно доказательство, что мы несмотря на разногласия принципиального характера, это не только сиюминутные или одномоментные какие-то наши различия взглядов, мы готовы к предметной работе по ключевым вопросам, которые волнуют как наши страны, народы. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

По словам гостьи программы, Россия таким образом предпринимает практические шаги, которые должны привести к диалогу по основным вопросам российско-американских отношений, а также с точки зрения сохранения глобальной стабильности и мира. Захарова уверена, что поведение Москвы далеко от мегафонной дипломатии или попыток доказать чью-либо неправоту.

Захарова прокомментировала запуск телеканала RT DE.

Фото и видео: YouTube / Соловьев Live

