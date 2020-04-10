Пользователи Twitter нашли странную субстанцию, которая может шевелиться.

Загадочное черное существо озадачило пользователей соцсетей. Издание NDTV опубликовало через Twitter-аккаунт ролик со странным субъектом. Изначально видеозапись загрузил пользователь с ником sunnyarkade. Автор видео отметил, что нашел черную субстанцию на прибрежном камне. Она может самостоятельно шевелиться. Один из нашедших субстанцию ткнул в нее ножом и спросил, знает ли кто-нибудь, что это за существо.

За небольшое время ролик стали вирусным. Он набрал более 19,5 млн просмотров и тысячи комментариев. Некоторые пользователи Twitter сравнили субстанцию с Веномом из вселенной "Марвел".

Я уверен, наши новые повелители не оценят, что ты так тыкаешь ножом в этого милого щеночка прокомментировал еще один пользователь соцсетей

Большинство пришло к выводу, что находка представляет собой немертину. Это один из длиннейших червей в мире. Максимально его длина может достигать 55 метров. Немертины могут создавать токсичную слизь, которая парализует жертву.

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Фото и видео: Twitter/stimulus package