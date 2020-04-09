В глубинах океана нашли 50-метрового хищника со смертельным ядом

Исследователи рассказали, что заметили странное существо благодаря подводному аппарату.

В глубинах океана ученые нашли 50-метрового хищника со смертельным ядом. Об этой находке рассказали журналисты издания Newsweek со ссылкой на страницу в Twitter-акаааунте Института Океанологии Шмидта. Исследователи рассказали, что заметили странное существо благодаря подводному аппарату. Специалистам удалось понять, что перед их глазами предстала гигантская сифонофора, которая относится к Apolemia.

По данным экспертов, они нашли нитевидное существо в глубоководных каньонах Нингалу, около западного побережья Австралии. Диаметр внешнего кольца животного достигает около 15 метров. При этом длина сифонофоры могла быть около 50 метров. Этот показатель сопоставим с высотой 11-этажного здания. По мнению американского биолога Ребекки Хелм, найденное существо могло расти десятки или сотни лет. Обычно ученым удается найти образцы, которые не превышают одного метра в длину.

Вполне вероятно, что это самый большой экземпляр, известный науке прокомментировали в Институте Шмидта

Напомним, что сифонофоры представляют собой колонии, которые состоят из тысяч крохотных специализированных клонов. Они охотятся на рыб и подводных существ. Одни клоны занимаются тем, что впрыскивают в жертв яд. Остальные отвечают за поглощение и переваривание пищи. Благодаря этому происходит распределение питательных веществ по всей колонии. Некоторые сифонофоры считаются опасными для людей.

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Фото и видео: Twitter/ SchmidtOcean