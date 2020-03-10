Выяснилось, почему морские черепахи едят грязный пластик в океане

В руки ученых-океанологов часто попадают животные, чей пищевод засорен опасными для природы отходами.

Ученые определили, что морские черепахи едят грязный пластик, выброшенный в Мировой океан, из-за его "съедобного" запаха, вызванного наросшими биобактериями. Результатами исследования поделились океанологи, которые описали итоги в статье для научного журнала Current Biology.

В руки специалистов часто попадают морские черепахи, чей пищевод полностью или частично забит отходами из океана. Из-за этого черепахи болеют и остаются заточенными на берегах.

Отметим, что ежегодно на свалку отправляется порядка 300 млн тонн пластикового мусора. Большая часть из него не разлагается десятилетиями, а попадая в Мировой океан, образует гигантские мусорные кучи. Одна из самых известных громад мусора находится в Тихом океане.

Ранее мы сообщали о том, что мужчина выловил из Невы на Октябрьской набережной живую черепаху. Фотографии с необычным уловом опубликованы в сети. Отмечается, что рыбак поймал черепаху, сфотографировал ее и отпустил плыть дальше.