Рыбак поймал в Неве живую черепаху

Горожане предположили, что ее кто-то выкинул, и выжила она чудом.

В воскресенье, 8 марта, мужчина выловил из Невы на Октябрьской набережной живую черепаху. Фотографии с необычным уловом опубликованы в сети.

Отмечается, что рыбак поймал черепаху, сфотографировал ее и отпустил плыть дальше. Мужчина задался вопросом, "нормально ли встретить в Неве такое".

Знающие горожане заявили, что это красноухая черепаха. Она живет исключительно в теплых странах. По всей видимости, ее кто-то выбросил, и выжила она в нашем климате чудом.

Другие пользователи интернета сомневаются в правдивости истории. Они предположили, что мужчина сам принес черепаху из дома, чтобы сделать снимки.

Ранее мы писали, что житель Петербурга выловил со дна Невы гранату.

Фото: ВКонтакте / Рыбалка в СПб