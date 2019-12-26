Рыбак поймал в Неве живую черепаху

В воскресенье, 8 марта, мужчина выловил из Невы на Октябрьской набережной живую черепаху. Фотографии с необычным уловом опубликованы в сети.
Отмечается, что рыбак поймал черепаху, сфотографировал ее и отпустил плыть дальше. Мужчина задался вопросом, "нормально ли встретить в Неве такое".
Знающие горожане заявили, что это красноухая черепаха. Она живет исключительно в теплых странах. По всей видимости, ее кто-то выбросил, и выжила она в нашем климате чудом.
Другие пользователи интернета сомневаются в правдивости истории. Они предположили, что мужчина сам принес черепаху из дома, чтобы сделать снимки.
Ранее мы писали, что житель Петербурга выловил со дна Невы гранату.
Фото: ВКонтакте / Рыбалка в СПб
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