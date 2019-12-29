Житель Петербурга выловил со дна Невы гранату

Свой необычный улов мужчина достал с помощью магнита.

Во вторник, 25 февраля, житель Петербурга, отправившийся на рыбалку, выловил со дна Невы необычный предмет. Уловом рыбака оказалась ржавая граната. Об этом сообщили в соцсети "ВКонтакте".

Свой необычный улов мужчина достал с помощью магнита. Петербуржец передал боеприпас правоохранителям.

"На одну опасную находку стало меньше", — отметил автор поста, опубликовав фото гранаты.

Также рыбак выловил из реки заржавевшую пулю и нож.

Ранее мы писали, что под Выборгом из воды выловили тело с пакетом на голове и с камнем на шее.

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург