Под Выборгом из воды выловили тело с пакетом на голове и с камнем на шее

Останки неизвестного мужчины вытащили из Банного залива в поселке Северный.

Под Выборгом полицейские извлекли труп мужчины, личность которого предстоит установить. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Останки неизвестного мужчины вытащили из Банного залива в поселке Северный днем 25 февраля. На голове у трупа был надет пакет, а на шее был привязан мешок с камнями. Так как тело уже начало разлагаться, специалисты не могут определить даже возраст погибшего.

Сейчас тело находится в морге.

Ранее на Piter.TV: Мигрант зарубил лопатой и закопал кузена в Шушарах.

Фото: pixabay