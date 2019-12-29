Мигрант зарубил лопатой и закопал кузена в Шушарах

Преступление было совершено полгода назад.

Петербургский угрозыск раскрыл убийство полугодовой давности. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Ещё 25 сентября прошлого года в полицию Московского района обратился 47-летний гражданин Таджикистана, который сообщил о пропаже сына, 23-летнего повара ресторана. Молодой человек ушел вечером 23 сентября с работы и больше не возвращался. Уже 12 ноября было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Уже 25 февраля 2020 года полицейские задержали 29-летнего гражданина Таджикистана, который является двоюродным братом пропавшего. По версии следствия, 23 сентября подозреваемый около полуночи в лесном массиве у станции метро "Шушары" черенком лопаты убил своего кузена, а потом закопал труп.

Тело в состоянии сильных гнилостных изменений извлекли из земли в двухстах метрах от дома 113 по Софийской улице. В одежде был найден и паспорт мужчины. Мотивы еще предстоит выяснить.

Также петербуржец убил мать, вспорол ей живот и утопил в Ижоре.

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