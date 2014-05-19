Задержанный рассказал, зачем залез на крышу детского сада в Кудрово

На крыше он оказался, поскольку испугался тех, кто за ним "бежал".

Вечером 9 августа сотрудники полиции задержали мужчину, который проник на территорию детского сада в Кудрово, после залез на крышу одной из беседок. Позже стало известно, зачем мужчина проник на территорию детского сада. Видео разговора правоохранителей с задержанным опубликовало издание 47news.

Со слов задержанного, за несколько часов до инцидента мужчина выкурил нечто из "стеклянной маленькой трубочки с кругляшком на конце". После чего мужчину "охватила паника и шок". Мужчина посчитал, что кто-то пытается его "убить". На крыше он оказался, поскольку испугался тех, кто за ним "бежал".

Подозреваемому 32 года, и в его биографии фигурируют как наркотики и приводы в полицию, так и судимости. В данный момент он проходит медосвидетельствование. После проверки наркомана со стажем будут приняты соответствующие процессуальные решения и при необходимости избрана мера пресечения.

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Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти