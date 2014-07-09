Задержанная в Крыму агент спецслужб Киева дала признательные показания

В ФСБ рассказали о задачах, которые поставил перед девушкой куратор из киевского режима.

Задержана агент украинских спецслужб, передававшая сведения о средствах противовоздушной обороны (ПВО), передвижениях военнослужащих на территории Крыма и кораблях в Керченском проливе. Соответствующее заявление сделали журналистам представители Центра общественных связей при ФСБ РФ. В российских силовых структурах уточнили, что 25-летняя местная жительница из Симферопольского района полуострова через мессенджер Telegram установила контакт с иностранным куратором из рядов Главного управления разведки при министерстве по обороне Украины. Сотрудник ГУР просил женщину отправлять сведения о дислокации военных объектов в России, средствах ПВО, передвижениях бойцов, нахождении кораблей в регионе.

По информации силового ведомства, полученную информацию злоумышленница передавала представителю иностранной спецслужбы для последующего нанесения военизированными формированиями Украины артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям Вооруженных Сил России.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России