Агента Киева, планировавшего теракт, задержали у тайника с взрывчаткой в Курской области

Мужчина признался в сотрудничестве с ГУР Украины для нападения на чиновника.

Агент киевского режима, планировавший теракт в отношении высокопоставленного чиновника из Курской области, вел наблюдение за обстановкой рядом со зданием регионального правительства региона, задержан российскими силовыми структурами. Соответствующую информацию по СМИ распространил Центр общественных связей при ФСБ РФ. Известно, что фигурант расследования пытался забрать взрывное устройство с поражающими элементами, когда его остановили оперативники.

Оносуществил визуальное наблюдение за обстановкой рядом со зданием правительства Курской области с целью установления времени, маршрутов, способов прибытия и убытия, а также выбора места размещения взрывного устройства. Полученные сведения, фото- и видеозаписи посредством иностранного мессенджера Telegram он направил противнику. ЦОС ФСБ РФ

Известно, что проживающий на территории Курской области уроженец Ладыжина Винницкой области Украины мужчина в инициативном порядке установил контакт с представителем Главного управления разведки министерства обороны Украины. По заданию куратора он произвел подготовительные мероприятия для совершения террористического акта в российском регионе. Сейчас в отношении подозреваемого ведется уголовное дело по части 1 статьи 30, статье 275, пункту "а" части 2 статьи 205, части 1 статьи 174.1, статьи 205.3, части 1 статьи 30, части 3 статьи 223. 1 и части 2 статьи 205.4 УК РФ. Задержанный обвиняется в приготовлении к совершению террористического акта), государственной измене, посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, легализации денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления, обучения в целях осуществления террористической деятельности, участии в террористическом сообществе, незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Теперь злоумышленнику грозит максимальное наказание вплоть до пожизненного срока заключения.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России