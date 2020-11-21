Задержаны 4 члена террористического сообщества, отбывавших наказание в колонии в Калмыкии. Об этом рассказали представители Следственного комитета России. Специалисты опубликовали ролик, в котором продемонстрированы оперативные действия представителей силового ведомства.
По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.4 УК РФ задержаны еще четыре лица, ранее отбывавшие наказание в ФКУ ИК-2 управления ФСИН России по Республике Калмыкия
пресс-служба СК России
На данный момент известно, что двое из предполагаемых преступников задержаны при их освобождении из исправительного учреждения, когда те уже отбыли полученное ранее наказание.
Напомним, что в части 2 статьи 205 Уголовного кодекса России говорится об организации террористического сообщества, а также участии в нем.
СК показал видео спасения мальчика из плена во Владимирской области.
Фото и видео: Следственный комитет России
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