Предсмертная схватка россиянина с грабителем банка попала на видео

Преступление произошло в Екатеринбурге.

Предсмертная схватка россиянина с вооруженным грабителем банка попала на видео. Ролик опубликован на YouTube-канале Следственного комитета России. Известно, что трагедия произошла в Екатеринбурге. На кадрах видно, что злоумышленник заставил лечь людей на пол около банкомата. Среди пострадавших оказались как сотрудники кредитного учреждения, так и посетители.

В какой-то момент преступник повернулся спиной с "заложникам". Один мужчина, сидевший на корточках, бросился на грабителя сзади. Он попытался его разоружить. Однако преступнику удалось вырваться и застрелить оппонента.

На данный момент СК России завершил расследование в рамках уголовного дела. Известно, что грабитель является уроженцем Краснодарского края. Около года он рассказывал близким и друзьям, что планирует совершить ограбление банка. В отношении мужчины проведена медицинская экспертиза. Специалисты считают, что злоумышленник страдает тяжелым хроническим расстройством психики.

СК предъявил обвинение банкирам в хищении более 1,3 млрд рублей Ринвестбанка.

Видео: YouTube/Следственный комитет России