СК предъявил обвинение банкирам в хищении более 1,3 млрд рублей Ринвестбанка

Светлана Петренко рассказала о мерах пресечения для фигурантов расследования.

Следственный комитет России предъявил обвинение банкирам в хищении более 1,3 млрд рублей Ринвестбанка. Об этом журналистам рассказал официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Она заметила, что в преступлении подозревается бенефициар кредитной организации, ее президент и еще два сообщника.

Следствие полагает, что в 2015 году Владимир Романов создал организованную группу, в которую вовлек президента банка Светлану Позднову, сотрудника кредитного управления Антона Ганеева, а также Тамару Чернышову в преступную организацию. За два года сообщники выдали 15 юридическим лицам, не ведущим реальную хозяйственную деятельность, кредитов на общую сумму в 1,3 млрд рублей. Далее деньги пропали.

Действия всех участников организованной группы квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Романов и Позднова задержаны, по ходатайству следствия судом заключены под стражу. Ганеев объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Светлана Петренко, официальный представитель СК России

В ведомстве добавили, что Чернышова активно содействует расследованию. Она выпущена под подписку о невыезде. Ее обвиняют по статьям 159 и 160 по эпизодам, связанным с имуществом других банков. В списке указаны "Российский кредит" и Мосстройэкономбанк.

СК предъявил заочное обвинение двум россиянам за нападение на посольство РФ в Киеве.

Фото: СК России