СК возбудил дело после загрязнения Авачинского залива на Камчатке

Первые пробы показали наличие в воде загрязнителя.

Следственный комитет России возбудил дело после загрязнения Авачинского залива на Камчатке. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Дело возбуждено по статьям о загрязнении морской среды и о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов.

В СК РФ рассказали, что первые пробы показали наличие в воде загрязнителя, близкого по консистенции к техническому маслу или другому веществу, содержащему нефтесодержащие компоненты.

Следователи проверят все возможные источники загрязнения вод. Это, в том числе, полигоны рядом с акваторией Авачинского залива и прибрежной полосой Халактырского пляжа Камчатского края — там находится захоронения ядохимикатов.

Ранее полигон ядохимикатов возле загрязненного пляжа на Камчатке сняли с воздуха.

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