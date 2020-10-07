Владимира Солодов заявил, что внешне возможные протечки и повреждения полигона не выявлены.

Полигон ядохимикатов возле загрязненного пляжа на Камчатке сняли с воздуха. Ролик опубликован в Stories Instagram-аккаунта губернатора региона Владимира Солодова. По словам чиновника, эксперты визуально не обнаружили возможных утечек и повреждений на Козельском полигоне, который теоретически мог стать причиной загрязнения океана. Известно, что на данный момент специалисты взяли все необходимые пробы.

Ранее Солодов говорил о том, что визуально экологическая катастрофа на Камчатке не видна. Настоящую причину трагедии пока что установить нельзя, но наиболее очевидной версией остается утечка токсичных веществ.

В Генпрокуратуре добавили, что первоначальные исследования проб воды на показали превышение допустимых показателей по нефтепродуктам в четыре раза. Превышение по фенолу - в 2,5 раза. При этом исследованы территории Халактырского пляжа, берега бухт Большая, Средняя и Малая Лагерная.

В реке на Камчатке обнаружены странные отложения на дне.

Видео: Instagram / vv_solodov