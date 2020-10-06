В реке на Камчатке обнаружены странные отложения на дне

На берегах была зафиксирована пена.

В правом притоке реки Налычева на Камчатке обнаружены странные отложения на дне. Об этом говорят исследования специалистов Камчатского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Они нашли нетипичные отложения на дне. На берегах была зафиксирована пена, при этом вода имеет нестандартный цвет.

Есть некие странности. Александр Варкентин, врио руководителя КамчатНИРО

По его словам, специалисты взяли образцы грунта и воды на исследование. Они отправили их в Следственный комитет, а также в лаборатории во Владивостоке и на Камчатке. Это позволит провести три независящие друг от друга экспертизы.

Ранее мы писали, что гибелью животных на Камчатке займётся центральный аппарат СКР.

Видео: YouTube / Новости Кам 24