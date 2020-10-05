Гибелью животных на Камчатке займётся центральный аппарат СКР

Предположительная причина смерти животных — загрязнение воды.

Гибелью морских животных в акватории Тихого океана на Камчатке займётся центральный аппарат Следственного комитета России. Соответствующее поручение дал председатель ведомства Александр Бастрыкин.

Предположительная причина смерти животных — загрязнение воды.

Александр Бастрыкин потребовал оперативно дать правовую оценку действиям (бездействию) всех лиц, возможно, причастных к происшествию. цитата из сообщения СК

Ранее мы писали, что озвучена предполагаемая причина гибели морских животных. Специалисты полагают, что останки выбросило на берег, но не шторм стал причиной гибели живых существ. Возможно, произошло загрязнение, потом штормовой ветер поднял все в сторону берега.

Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации