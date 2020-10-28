СК предъявил заочное обвинение двум россиянам за нападение на посольство РФ в Киеве

К ответственности привлечены Михаил Агафонов и Ирина Белачеу.

Следственный комитет России предъявил заочное обвинение двум участникам нападения на российское посольство в Киеве в марте 2016 года. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

К уголовной ответственности привлечены двое граждан России Михаил Агафонов и Ирина Белачеу. Им заочно предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 360 УК РФ Светлана Петренко, официальный представитель СК России

Напомним, что статья предусматривает наказание за нападение на учреждение, которое пользуется международной защитой. При этом целью атакующих было осложнение отношений между РФ и Украиной. Ранее по данному делу уже были привлечены к ответственности семеро граждан Украины. В список попали Татьяна Близнюк, Игорь Мосийчук, Владимир Кошовенко, которые находятся в розыске.

Напомним, что нападение на посольство РФ в марте 2016 года произошло в рамках антироссийской акции в Киеве. Участники беспорядков забросали фасад здания камнями, разбили окна, повредили систему видеонаблюдения, а также нанесли серьезный материальный ущерб.

В СК назвали основную версию причины загрязнения Авачинского залива на Камчатке.

Видео: СК России