В СК назвали основную версию причины загрязнения Авачинского залива на Камчатке

Светлана Петренко рассказала о версии экспертов по трагедии в Приморье.

В Следственном комитете России назвали основную версию причины загрязнения Авачинского залива на Камчатке. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Чиновница объяснила, что эксперты называют природную причину в качестве главной версии произошедшей трагедии в регионе.

По результатам проведенных биохимических экспертиз признаков токсического отравления у лиц, обратившихся за медицинской помощью, не выявлено. В исследованных пробах воды, почвы и морских гидробионтов тяжелых металлов не обнаружено. Все это подтверждает версию природного загрязнения, в том числе в результате цветения фитопланктона Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ

Петренко объяснила, что не зарегистрированы утечки нефтепродуктов на судах, кораблях и подводных лодках Военно-морского флота, которые проходили через Авачинский залив. По данным специалистов, превышение концентрации нефтяных углеводородов и фенола в морской воде нельзя назвать критичным. Повышенный показатель наблюдается в акватории залива с 1970 года.

Напомним, что на месте инцидента продолжает работу следственная группа из 20 специалистов СК и криминалистов центрального аппарата.

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Фото: СК РФ