Экспертам удалось заснять на видео процесс.

На Камчатке зафиксировали начало извержения вулкана Безымянный. На YouTube-канале геофизической службы опубликован ролик с началом процесса. Его фиксировала автономная камера видеонаблюдения в пункте "Киришев". Взрыв произошел 22 октября в 08:22 часов по местному времени. Пепловой выброс вылетел на высоту в 10 километров.

Поскольку вулкан в настоящее время частично закрыт облачностью, более точная оценка масштаба извержения появится только с появлением спутниковых данных филиал Единой геофизической службы РАН

Камчатские специалисты напомнили, что извержение прошло согласно прогнозу, который эксперты дали в октябре. Первые устойчивые признаки извержения начали появляться в начале месяца.

Напомним, что вулкан Безымянный располагается в 500 км от Петропавловска-Камчатского. Его высота - 2,9 тысячи метров. Последнее крупнейшее извержение было зафиксировано 15 марта 2019 года.

В РАН исключают версию химического загрязнения воды на Камчатке.

Видео: Youtube/Геофизическая служба Камчатка