На Камчатке зафиксировали начало извержения вулкана Безымянный. На YouTube-канале геофизической службы опубликован ролик с началом процесса. Его фиксировала автономная камера видеонаблюдения в пункте "Киришев". Взрыв произошел 22 октября в 08:22 часов по местному времени. Пепловой выброс вылетел на высоту в 10 километров.
Поскольку вулкан в настоящее время частично закрыт облачностью, более точная оценка масштаба извержения появится только с появлением спутниковых данных
филиал Единой геофизической службы РАН
Камчатские специалисты напомнили, что извержение прошло согласно прогнозу, который эксперты дали в октябре. Первые устойчивые признаки извержения начали появляться в начале месяца.
Напомним, что вулкан Безымянный располагается в 500 км от Петропавловска-Камчатского. Его высота - 2,9 тысячи метров. Последнее крупнейшее извержение было зафиксировано 15 марта 2019 года.
В РАН исключают версию химического загрязнения воды на Камчатке.
Видео: Youtube/Геофизическая служба Камчатка
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