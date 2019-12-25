Сейчас, отметил академик, интенсивность цветения воды увеличивается.

В РАН исключают версию химического загрязнения воды на Камчатке. Заявление сделал вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов. Его слова приводит агентство "РИА Новости".

По его версии, вода на побережье Камчатки загрязнилась из-за цветения микроводорослей.

Адрианов подчеркнул, что это вовсе не редкое природное явление. Сейчас, отметил академик, интенсивность цветения воды увеличивается из-за климатических изменений. Так, например, на Камчатке массово появились особые микроводоросли Gymnodinium, которые вырабатывают довольно много токсинов.

Что интересно — именно токсинов, которые действуют на беспозвоночных животных. Андрей Адрианов, вице-президент РАН

Ранее мы писали, что токсичные водоросли стали главной причиной загрязнения на Камчатке.

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