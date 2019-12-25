Ученый отметил, что "полной ясности пока нет".

Токсичные водоросли стали главной причиной загрязнения на Камчатке. Об этом заявил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.

Как отметил Озеров, токсичные водоросли пока являются основной версией экологического ЧП в Авачинском заливе в Камчатском крае. На данный момент перед учеными стоит задача провести морские экспедиции. Они намерены разобраться, что может приводить эти водоросли в такое активное состояние. Специалисты называют это явление красным приливом. Сильные токсины могут влиять на природные организмы, рыб и человека. В некоторых случаях можно даже получить ожог.

Озеров напомнил, что Козельский полигон не имеет отношения к гибели морских животных. Именно поэтому специалисты должны изучить влияние других полигонов. Возможно вредное воздействие веществ может осуществляться в бухте Приливной. Ученый уверен, что специалисты проведут необходимые процедуры в ближайшее время.

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