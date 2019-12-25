Политик сказал, что все зависит от действий Минской группы ОБСЕ. Он начать переговоры хоть завтра. Важно согласовать только графики работы.

Азербайджан заявил о намерении начать переговоры с Арменией по Карабаху. Об этом в интервью РБК заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

Алиев подчеркнул, что "если армянская сторона будет привержена режиму перемирия", то Азербайджан готов перейти в фазу политического урегулирования. По его словам, закончится фаза принуждения к переговорам.

Поэтому мы будем идти до конца в любом случае. - Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Напомним, что в пятницу в Москве прошли переговоры глав РФ, МИД Армении и Азербайджана при посредничестве. Участники встречи приняли решение, в котором стороны согласились на режим прекращения огня, который вступил в силу в 12:00 по местному времени 10 октября.

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