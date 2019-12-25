Азербайджан заявил о намерении начать переговоры с Арменией по Карабаху. Об этом в интервью РБК заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев.
Алиев подчеркнул, что "если армянская сторона будет привержена режиму перемирия", то Азербайджан готов перейти в фазу политического урегулирования. По его словам, закончится фаза принуждения к переговорам.
Поэтому мы будем идти до конца в любом случае.
- Ильхам Алиев, президент Азербайджана
Напомним, что в пятницу в Москве прошли переговоры глав РФ, МИД Армении и Азербайджана при посредничестве. Участники встречи приняли решение, в котором стороны согласились на режим прекращения огня, который вступил в силу в 12:00 по местному времени 10 октября.
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Фото: pixabay
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