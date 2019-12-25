Источник сообщил, что в частные клиники не попасть, а на государственные больницы надежды нет.

Украинские политики интересуются покупкой российской вакцины. Они хотят неофициально купить препарат от коронавируса. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в партии "Слуга народа".

В Киеве признали, что страна оказалась не готова к пандемии. Собеседник телеканала отметил, что число зараженных растет каждый день. В некоторых регионах медики предлагают пациентам самостоятельно договариваться с больницей о госпитализации.

Коек не хватает, кислород становится дефицитом. И это даже не пик. Поэтому единственная возможность улучшить ситуацию – договориться с Россией о закупке вакцины. - собеседник телеканала

Накануне купить российскую вакцину призывал депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции Александр Качура. Кроме того, недавно лидер политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук обратился к Владимиру Путину. Он попросил российского лидера рассмотреть возможность поставок российской вакцины на Украину. Путин заявил, что это возможно только при наличии официального запроса от Киева.

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