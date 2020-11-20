СК показал видео спасения мальчика из плена во Владимирской области

Следственный комитет России опубликовал видео спасения мальчика в возрасте семи лет из плена во Владимирской области. Об этом сообщает телеканал "360".
Правоохранители спросили подозреваемого во время задержания — с кем он оставлял ребёнка. Тот ответил, что запирал его в подвале.
Оперативно-следственная группа обнаружила ребёнка в деревне Макарихе Камешковского района. Сейчас его передали родителям, его здоровью ничего не угрожает.
Известно, что ребёнок пропал в сентябре 2020 года в Камешковском районе Владимирской области. К его поискам сразу подключилась полиция и волонтёры. Следствие установило, что подозреваемый 1994 года рождения 28 сентября насильно похитил ребёнка, посадил его в машину и увёз в деревню Макариху.
Отец ребёнка отметил, что у мальчика хорошее настроение. Врачи заключили, что он здоров.
Ранее трое кочевников похитили пьяного петербуржца и заперли его в квартире в Чудово.
Фото: сайт СК РФ
Видео: СК России
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