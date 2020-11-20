СК показал видео спасения мальчика из плена во Владимирской области

Отец ребёнка отметил, что у мальчика хорошее настроение.

Следственный комитет России опубликовал видео спасения мальчика в возрасте семи лет из плена во Владимирской области. Об этом сообщает телеканал "360".

Правоохранители спросили подозреваемого во время задержания — с кем он оставлял ребёнка. Тот ответил, что запирал его в подвале.

Оперативно-следственная группа обнаружила ребёнка в деревне Макарихе Камешковского района. Сейчас его передали родителям, его здоровью ничего не угрожает.

Известно, что ребёнок пропал в сентябре 2020 года в Камешковском районе Владимирской области. К его поискам сразу подключилась полиция и волонтёры. Следствие установило, что подозреваемый 1994 года рождения 28 сентября насильно похитил ребёнка, посадил его в машину и увёз в деревню Макариху.

Отец ребёнка отметил, что у мальчика хорошее настроение. Врачи заключили, что он здоров.

Ранее трое кочевников похитили пьяного петербуржца и заперли его в квартире в Чудово.

Фото: сайт СК РФ

Видео: СК России