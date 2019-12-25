Трое кочевников похитили пьяного петербуржца и заперли его в квартире в Чудово

Злоумышленники воспользовались беспомощным состоянием мужчины, чтобы завладеть его имуществом.

В Петербурге задержали троих мужчин, которых подозревают в похищении 54-летнего жителя города. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Задержанные являются представителями кочевого народа. Как стало известно стражам порядка, они вывезли петербуржца в Чудово Новгородской области под предлогом того, что он сможет там найти работу. В самом городе злоумышленники заперли мужчину в квартире и, воспользовавшись его беспомощным пьяным состоянием, попытались провести махинации с недвижимостью.

Двух подозреваемых задержали в Чудово. Еще один попался полиции в Колпино. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.TV